“Bionde” di contrabbando | officina e fabbro abusivi tra Lago Patria e Varcaturo | un arresto e multe salate

Napoli, oltre 1 tonnellata di sigarette di contrabbando in deposito a Piscinola

1 Maxi sequestro di sigarette dicontraffatte nel quartiere Piscinola di Napoli dove il Gico del Nucleo di Polizia ...trovate su un furgone e in un deposito 1100 chilogrammi di '' che ...

Maxi sequestro di "bionde" di contrabbando a Palermo, arrestata dalla Finanza una 32enne RaiNews

Sigarette di contrabbando: sequestrati 66 kg di "bionde" in porto QuiLivorno.it

Cinque tonnellate di sigarette di contrabbando: la scoperta nel basso andato in fiamme

Polizia in azione in via Salaiolo all'Orte del Conte. I locali, già oggetto di sequestro dopo un incendio che li aveva rivelati come deposito illegale di "bionde", erano stati di nuovo occupati dai co ...

Tabacco, cresce il contrabbando in Europa

Una su dieci sigarette fumate all’interno dei confini Ue è illegale, una montagna di 35,8 miliardi di “bionde”, che penetrano dal Nord e dall’Est Europa, incuranti del conflitto in Ucraina, o da rotte ...