Biglietti Roma-Atalanta | tutte le informazioni sul settore ospiti

(Di giovedì 7 dicembre 2023)leper quanto concerne idi, in particolar modo sulIn vista di, la società giallorossa ha messo sul proprio sito ufficialelesui, compreso il. La vendita all’interno delè già disponibile attraverso il sito dellastessa. Trasferta con obbligo di Dea Card, tutto al costo di € 34. Staremo a vedere come si evolverà la situazione in termini di vendite.

Altre News in Rete:

Caro voli Sicilia: sconto del 25% sui biglietti aerei, da Ita tariffe agevolate per i giovani

Ma soprattutto il prezzo deisarà bloccato al momento dell'acquisto del pacchetto, ...dedicate ai ragazzi che acquisteranno un pacchetto di voli diretti della compagnia in partenza da...

Metrebus, scongiurato (per ora) l'aumento del prezzo del biglietto RomaToday

Roma-Atalanta: parte la vendita dei biglietti, ma si può ancora risparmiare con il pack AS Roma

Europei Roma 2024, sei mesi al grande inizio: oggi inizia la vendita dei biglietti Premium

Il 7 giugno 2024 ci sarà l’inaugurazione dei Campionati Europei di Roma e da oggi è possibile acquistare i biglietti per l’atteso evento sportivo ...

Coppa Italia, Roma-Cremonese: info biglietti

Coppa Italia, Roma-Cremonese: info biglietti - A.S. Roma - La nota dell'AS Roma: In palio c'è un super quarto di finale. In palio c'è ... - Marione.net - La ControInformazione GialloRossa (A.S. Roma, ...