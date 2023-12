Biathlon | startlist sprint maschile Hochfilzen 2023 | orari | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Il calendario della Coppa del Mondodi-2024 prevede la seconda tappa dall’8 al 10 dicembre. L’appuntamento è a(Austria) dove ci attende una tre-giorni di gare molto intensa. Si parte domani con lasu una pista che non ha mai portato troppa fortuna ai colori azzurri, almeno al. Su 97 appuntamenti si conta un unico podio azzurro, giunto peraltro moltissimi anni fa con il terzo posto di Johann Passler nell’individuale del dicembre 1987. Da quel momentonon ha mai dato gioie agli azzurri, che proveranno a rompere questo tabù. Ci proverà soprattutto Tommaso Giacomel, che deve comunque migliorare le sue percentuali al poligono per provare ad essere competitivo per le prime posizioni. Inanche ...