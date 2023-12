Biathlon | startlist sprint femminile Hochfilzen 2023 | orari | programma | tv | streaming | italiane in gara

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Seconda tappa per la Coppa del Mondodi. L’appuntamento è fissato adin Austria per una tre giorni di gare che comincerà domani con la. In casa Italia si spera in un miglioramento delle condizioni fisiche da parte di Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. Vittozzi era già stata male nel corso della prima tappa ad Oestersund, mentre Wierer si era presentata in Svezia non nelle migliori condizioni e anche in questi ultimi giorni ha mostrato sui suoi social che si stava curando da alcuni problemi di raffreddore e malanni di questo periodo dell’anno. Inci saranno sei azzurre. Oltre a Wierer e Vittozzi saranno presenti anche Rebecca Passler, Samuela Comola, Beatrice Tirabucchi ed Hannah Auchentaller. Ladi(Austria), ...