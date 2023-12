Biathlon | Coppa del Mondo Hochfilzen 2023 In Austria 2 vittorie per Dorothea Wierer | Lisa Vittozzi non è ancora salita sul podio

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Ladeldieffettua il primo cambio di habitat. Dalle nordiche nevi svedesi, ci si sposta nel contesto delle Alpi. Da consuetudine, la tappa di metà dicembre si tiene a), location tra le più utilizzate nella storia del massimo circuito. D’altronde il borgo tirolese, situato non lontano dalla ben più famosa Kitzbühel, è capace di garantire un anello innevato anche quando la natura, anzichè madre, è matrigna. Non a caso, da queste parti hanno effettuato autentici “miracoli” nel corso degli anni, recuperando talvolta appuntamenti che non sono potuti andare in scena altrove. Se ci riferiamo all’ambito femminile,ha organizzato un totale di 67 gare individuali di primo livello (11 quindici km, 29 sprint, 24 inseguimenti, 3 mass start) a cui ...