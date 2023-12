Best Avpn Pizzeria | è brasiliana la migliore pizzeria del 2023

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Si chiude il sipario sulla quinta edizione di, il campionato mondiale della pizza ideato dall’Associazione Verace Pizza Napoletana. Ad aggiudicarsi il titolo Andrè Nevoso Guidon alla guida di LeggeraNapoletana di San Paolo, Brasile. La celebre sfida tra le migliori pizzerie da tutto il mondo, a chiusura del calendariodell’Associazione, ha visto oltre mille pizzaioli veraci votare la propriadel cuore, che per la prima volta nella storia del contest è una. Un risultato sorprendente a conferma di come la verace pizza napoletana non abbia né confini né nazionalità, ma è un fenomeno che abbraccia ogni angolo del globo e che fa ...