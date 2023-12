Altre News in Rete:

David e non solo: un tris per il Milan per rientrare nel gioco Tricolore

...risalita del Diavolo prevede di assestare un tris di colpi per rientrare in gioco per lo, ... ormai scalato nelle gerarchie complice il ritorno anticipato di Ismael, vero fulcro del ...

Bennacer: “Scudetto Incredibile da vivere con i tifosi del Milan” Pianeta Milan

Bennacer ricorda lo scudetto: "Ero molto contento per i tifosi: ho festeggiato tantissimo" Milan News

Milan, Bennacer: «Milan incredibile. Voglio Il Pallone d’Oro. Su Ibra…»

Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, ha parlato nella prima puntata di Roots e ha raccontato i suoi obiettivi e l'arrivo in maglia rossonera.

Albertini: “Le difficoltà del Milan si potevano ipotizzare all’inizio, Maldini valore aggiunto in qualsiasi squadra”

L’ex centrocampista Demetrio Albertini si è espresso sul campionato di Serie A ma non solo. Demetrio Albertini al Gran Galà del Calcio ha commentato il momento attuale del Milan e l’intervista di Mald ...