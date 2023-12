Altre News in Rete:

Milan, 3 punti importanti, Jovic e poco più. Le pagelle

Abbiamo visto in tribuna Zlatan, che non ha ancora firmato come dirigente, secondo me ... onestamente mi fa piacere, mi fa ancora più piacere rivedere Ismaelin campo dopo quel ...

Bennacer: “Ibrahimovic Un grande fratello. Mai visto un leader così” Pianeta Milan

Bennacer: "Ogni tanto guardo lo stemma sul petto e dico: 'Ma io gioco per il Milan'. Ibra Mai visto... Milan News

Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, è stato il protagonista del nuovo format del club rossonero: Roots. Le parole

Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, è stato il protagonista del nuovo format del club rossonero: Roots. Le parole Ospite della prima puntata del nuovo format rossonero, Roots, Ismael Bennacer, ...

Milan, torna il centravanti: Giroud scalda i motori

Olivier Giroud ha assistito dalla tribuna assieme al vecchio compagno di squadra Zlatan Ibrahimovic nella vittoria del Milan contro il Frosinone per 3-1.