Bellucci FdI | “Per l’Italia è pronta ad aprire una nuova fase sul lavoro”

Leggi su notizie

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Maria Teresa, viceministro del, in un’intervista a ‘Il Messaggero’ si sofferma sul temain Italia e sulle misure che il governo vuole mettere in campo. Maria Teresa, viceministro deled esponente di Fratelli d’Italia, in un’intervista a Il Messaggero conferma che in Italia si st per “unadi sostegno attivo all’inclusione lavorativa, ma anche di integrazione sociale fondamentale per rilanciare i territori a più alto rischio di devianze e povertà educativa“. Il viceministrofa il punto sul– Notizie.com – © Ansa“Dove esiste una povertà economica, c’è sempre un alto rischio sociale – continua la– per questo motivo noi ...