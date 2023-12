Belen e De Martino di nuovo insieme? Le parole di chi sapeva tutto dall’inizio

Leggi su donnapop

(Di giovedì 7 dicembre 2023) L’apparizione dia Domenica In, trasmessa domenica 3 dicembre, ha portato alla luce rivelazioni scioccanti sulla sua relazione con Stefano De; ma il pubblico, abituato ai continui tira e molla dei due ex, adesso non possono fare a meno di chiedersi: torneranno di? La showgirl ha dichiarato di essere stata tradita...