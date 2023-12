Beatrice e Giuseppe di nuovo in sintonia? Dinamiche tra finzione e realtà Lei lascia la stanza

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 7 dicembre 2023)tornano a scambiarsi battute e a ridere insieme. L’attrice però appare irritata dalla presenza di una concorrente Torna al grande Fratello l’arte festosa che precede il Natale è durante la sera di mercoledì, poco prima della mezzanotte, i concorrenti ballano e si divertono a ritmo dj Bachata. Anchesembrano più sereni. I due su scambiano battute e sorrisi, ma tra loro qualcosa sembra stonare. Se è vero che l’attrice ha sotterrato – almeno per ora – l’ascia di guerra, è altrettanto vero che la Luzzi non rinuncia a dire la propria e davanti ad alcuni atteggiamenti di Greta nei confronti diemergere una punta di fastidio. Infatti, mentre la new entry ed ex di Mirko scherza con il siciliano, la Luzzi abbandona il salotto per ...