Bastoni oggi col gruppo | ma in Inter-Udinese titolare un altro! ? CdS

Leggi su inter-news

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Alessandro, dopo tanto lavoro personalizzato, ritornerà a lavorare colin vista della partita tra. Difficile la sua presenza dal primo minuto. LE ULTIME ? L’piano piano ritrova alcuni pezzi: per sabato contro l’dovrebbe farcela Alessandro. Dopo diverse settimane di personalizzato,il difensore italiano ritornerà a lavorare colad Appiano Gentile. Dunque, può definirsi convocabile contro la squadra di Gabriele Cioffi. Difficilmente, però, Inzaghi lo rischierà dal primo minuto. Probabile, infatti, qualche piccolo spezzone nella ripresa per testarlo in vista poi del match di Champions League contro la Real Sociedad, che ieri ha vinto a fatica, decisivo per la testa del ...