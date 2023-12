Bastoni | novità dall’allenamento! Ma in Inter-Udinese il favorito oggi è un altro – Sky

Leggi su inter-news

(Di giovedì 7 dicembre 2023)continua a lavorare per cercare di recuperare in vista diin programma sabato 9 dicembre alle 20:45. Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, ilper una maglia da titolare adè ungiocatore.ALLENAMENTO – La notizia più importante diriguardano le condizioni di Alessandro, chesi è allenato per quasi tutto il tempo con il resto del gruppo. Il giorno del rientro effettivo in gruppo dovrebbe essere domani, permettendogli dunque di essere a disposizione di, almeno tra i convocati. Tutto va valutato giorno dopo giorno, ma molto dipenderà anche dalle condizioni di Juan Cuadrado. Dovesse dare sicurezze, il ...