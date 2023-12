Barella di nuovo papà | il dolce annuncio della moglie Federica

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 7 dicembre 2023) NicolòSchievenin diventeranno presto genitori per la quarta volta. Dopo tre splendide femminucce è in arrivo un maschietto. Ad annunciarlo è stata ladel calciatore 26enne del’Inter, con un post sui social, felice a metà. La gravidanza di, infatti, era gemellare, ma uno dei due bimbi non è riuscito a sopravvivere. “Siete arrivati insieme… ed e’ stata un’emozione IMMENSA…durante questo viaggio il più piccolo ci ha lasciato… per noi che avevamo già vissuto questo dolore atroce , pochi mesi fa, e’ stato riaprire una ferita… sono stati mesi difficili anzi un anno difficilissimo.. con tuovicino e’ stato tutto un po’ più semplice… Ora esplodiamo di gioia sapendo che tu stai bene e non vediamo l’ora di vederti. Ti stiamo aspettando PICCOLO? ...