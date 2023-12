Barbato FDI | Chiederemo al sindaco di revocare la TVA

(Di giovedì 7 dicembre 2023) “Alla luce delle perplessità manifestate dall’Anac e dal commissario straordinario Maria Lucia Conti, tenendo inoltre conto delle giuste rimostranze di cittadini e commercianti,aldila TVA e destinare i fondi del Pnrr ai treni delle metropolitane ed i fondi ministeriali al rafforzamento del corridoio della viabilità pubblica nel quadrante ardeatino, oggi fortemente congestionato con numerosi programmi urbanistici in itinere e soprattutto privo di qualsiasi previsione progettuale sul trasporto pubblico”. Lo dichiara la consigliera capitolina di Fdi Francesca. (Com/Red/Dire)

