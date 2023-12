Bar Stella chiude

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 7 dicembre 2023) BarStefano De Martino ha chiuso per l’ultima volta le porte del Bar. Quella andata in onda ieri sera è stata l’ultima puntata del varietà comico della seconda serata di Rai2. “E’ stato un onore farvi compagnia, mandarvi a letto speriamo con il sorriso e per l’ultima volta vi diamo la buonanotte!“ così De Martino in chiusura di puntata sorridendo ma tradendo anche un pizzico di tristezza. Una chiusura caldeggiata dallo stesso conduttore napoletano, come spiegato la scorsa domenica a Fabio Fazio durante Che Tempo Che Fa: “Io non sono affezionato alle lunghe serie, sai questo programma è di arboriana memoria e già abbiamo fatto due serie in più rispetto al solito”. La prima edizione di Bar, lo ricordiamo, è andata in onda tra dicembre 2021 e gennaio 2022 e poi ha ottenuto la riconferma per altre due edizioni ...