Bake Off Italia 11 | anticipazioni 8 dicembre 2023 | i finalisti

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Venerdì 8, nel giorno dell'Immacolata Concezione, è attesa la semifinale diOff. Sarà una puntata, questa, a dir poco emozionante e insolita, avente come tema “la perfezione”. A distanza di mesi da quando i 16 aspiranti pasticceri si sono riuniti sotto il tendone di Villa Borromeo d'Adda, da allora sono rimasti in quattro. Tre nuove prove li attendono per conquistare l'ultima tappa di questo lungo e goloso viaggio: chi saranno il? Chi verrà eliminato abbandonando il programma ad un passo dal traguardo? Il finale sarà inaspettato in quanto riserverà una sorpresa. Prima prova creativa: la «Setteveli» rivisitata Per la prima prova creativa dovranno reinterpretare la torta “Setteveli”, che vinse il premio internazionale Coupe du Monde de la Pâtisserie di Lione nel 1997 ...

