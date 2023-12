Avv Pasquale Zambrano | “Dalle difficoltà del caro mutui si può uscire”

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 dicembre 2023) (Adnkronos) - Tra i consigli principali per superare i problemi di sovraindebitamento c'è quello di trattare ogni anno con la banca, per riformulare gli interessi applicati sul proprio mutuo. Salerno, 7 dicembre 2023. È sempre più emergenza “” in Italia. Il notevole aumento dei tassi di interesse sta portando molte persone in grandifinanziarie e spesso tutto ciò ha un impatto drammatico nella vita quotidiana. Esistono, però, molte tutele dal punto di vista legale che difendono il cittadino e di cui non tutti sono a conoscenza. Tra i consigli principali c'è quello di trattare ogni anno con la banca per riformulare gli interessi applicati sul proprio mutuo e calcolati in Italia con il sistema alla francese. La caratteristica principale è che le rate restano dello stesso importo per l'intera durata dell'ammortamento. ...