Avere un cane reduce il rischio di demenza senile | la scoperta giapponese

(Di giovedì 7 dicembre 2023) La condivisione della vita con un amico a quattro zampe potrebbeun impatto significativo sulla salute mentale degli individui, come evidenziato da uno studio condotto dall’Istituto Metropolitano di Geriatria e Gerontologia di Tokyo: confermato, infatti il legame tra la convivenza con une il minordi. Ilcombatte ildi? Cos’hanno scoperto i giapponesi Questa ricerca, che coinvolgeva oltre 11mila partecipanti di età compresa tra i 65 e gli 84 anni, ha approfondito la correlazione tra la convivenza con cani e gatti e ildinella vecchiaia. Secondo i risultati del sondaggio epidemiologico ...

Altre News in Rete:

Cosa rischia chi accudisce randagi dandogli da mangiare

Quali precauzioni sono richieste al detentore di unIl detentore di undeve adottare ... In conclusione, prendersi cura di animali randagi puòimplicazioni legali importanti. È cruciale ...

Avere un cane riduce il rischio di demenza: ecco perché La Gazzetta dello Sport

Chi ha un cane riduce il rischio di avere demenza senile in vecchiaia IlPiacenza

I vestiti per cane non sono tutti uguali: dai piumini ai maglioni fino ai completi di Natale, ecco cosa regalare a fido

17 idee, da mettere anche sotto l'albero di Natale, per far stare al caldo il fedele amico a 4 zampe in maniera fashion ...

I volontari del gattile: "I cani sono entrati di nuovo"

"Ennesima intrusione di cani nel gattile, ma dove sono finiti i soldi stanziati per la recinzione". A chiederselo, ancora una volta, è l‘Oasi felina ‘Gli aristogatti di Civitanova’, che gestisce il g ...