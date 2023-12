(Di giovedì 7 dicembre 2023) Il produttore di3 Joni rumor sul presuntodel terzo capitolo della saga. Il produttore di3 Jonha smentito i rumor sul presuntodel film. Secondo alcunedi recente, infatti, il terzo capitolo della saga si intitolerebbe: The Seed Bearer. Durante un evento a sostegno del nuovo videogioco del franchise: Frontiers of Pandora,avrebbe smentito totalmente la notiziando sul fatto che si assicurerà che Wikipedia non riporti la falsa informazione. "Sono qualificato a dirvi che quello non è ildi3. È quello che dice la mia pagina di ...

Altre News in Rete:

Avatar 3, il titolo è confermato Il producer Jon Landau non pensa proprio

Proprio quest'ultimo è stato gettonato nelle ultime settimane come titolo di3, maLandau si è fatto una risata.2: La Via dell'Acqua: Il Final Trailer Ufficiale in Italiano del ...

Avatar 3, Jon Landau smentisce le voci circolate sul titolo e scherza: "Stasera lo cambieremo!" Movieplayer

Avatar 3, il titolo è confermato Il producer Jon Landau non pensa proprio ComingSoon.it

Avatar 3, Jon Landau smentisce le voci circolate sul titolo e scherza: "Stasera lo cambieremo!"

Il produttore di Avatar 3 Jon Landau smentisce i rumor sul presunto titolo del terzo capitolo della saga. Il produttore di Avatar 3 Jon Landau ha smentito i rumor sul presunto titolo del film. Secondo ...

AVATAR 3: Franchise Producer Jon Landau Reveals Whether Next Movie Is Really Titled THE SEED BEARER

There have been rumblings for a while that Avatar 3 will be titled Avatar: The Seed Bearer, and at an event promoting Avatar: Frontiers of Pandora, franchise producer Jon Landau responded to the ...