Auto-ariete contro una vetrina | ladri fanno incetta di salumi e prosciutti

Altre News in Rete:

Cagliari, sfondano la vetrina con l'auto e scappano con giubbotti e felpe: 'Diecimila euro di danni'

Utilizzando un'automobile come '' hanno sfondato una delle vetrine e hanno arraffato giubbotti, felpe e pantaloni. L'allarme è scattato subito e i malviventi sono fuggiti a tutto gas con la ...

Un'auto ariete per sfondare la porta di un negozio appena inaugurato RomaToday

Cagliari, spaccata in via Dante: auto usata come ariete per sfondare la vetrina di un negozio L'Unione Sarda.it

Cagliari, spaccata in via Dante: auto usata come ariete per sfondare la vetrina di un negozio

Spaccata all’alba in via Dante a Cagliari. I malviventi hanno usato un’auto come ariete per sfondare la vetrina del negozio di abbigliamento Taxi, all’angolo con via Cocco Ortu, da dove hanno rubato ...

L’Ariete sfonda ancora. Vittoria utile per i playoff

L’Ariete si conferma. Trova di nuovo la via del successo la Pallavolo Prato nel campionato di serie B2 femminile nazionale. Stavolta i tre punti arrivano al palazzetto di San Paolo al cospetto dell’Au ...