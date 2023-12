Atroce incidente in autostrada | camion si ribalta | tutto bloccato Code di chilometri

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Uno spettacolaresi è verificato poco prima delle 6 del mattino di oggi, sull’A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Colleferro e il bivio con la Diramazione Roma sud, all’altezza del km 581. Secondo quanto si apprende, un furgone si èto perdendo il suo carico di arance. Ancora da accertare le cause del sinistro.Leggi anche: Gravissimo, autobus precipita in burrone: è una carneficinasulla A1, tutti i particolari Sul luogo dell’sono intervenuti in pochi minuti i soccorsi: alcune pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5 Tronco di Fiano di Autostrade per l’Italia. In questo momento, nel tratto dellaA1 interessato dall’il traffico transita su ...