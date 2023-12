Atletica | la foto dell’anno è italiana! Mattia Ozbot vince il premio di World Athletics

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 dicembre 2023)ha vinto il “Photograpf of the Year”, ovvero ilper la migliorgrafiaassegnato dalla Federazione Internazionale. Un riconoscimento davvero di lusso per ilgrafo italiano, scelta da un panel di esperti tra addirittura 134 candidature! Il 28enne lombardo, specializzato soprattuto in basket, calcio, moda ed eventi, ha catturato con originalità la silhouette del decathleta tedesco Leo Neugebauer, nel momento in cui festeggiava ancora in volo dopo un salto riuscito ai Mondiali di Budapest.ha commentato attraverso i canali federali: “Sono super sorpreso e un po’ con la pelle d’oca. Mi sono reso conto che lafosse molto particolare ...