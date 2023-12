Atalanta | col Milan è emergenza totale in difesa E il passaggio a quattro torna d’attualità

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Esiste uno scenario secondo il quale l’rischia di andare a giocare contro ilcon Giorgio Scalvini e Giovanni Bonfanti come unici centrali didi ruolo a disposizione. Un altro in cui abbia anche Kolasinac. Un altro ancora potrebbe prevedere la squadra disposta ain. Ipotesi, o poco di più. Quando mancano due giorni alla sfida del Gewiss Stadium, Gian Piero Gasperini deve fare i conti, con l’, e la conta, degli uomini. In attesa che dall’infermeria arrivino buone notizie. Prospettive che questo accada, comunque, molto ristrette. Tutte le speranze sono da riporre nel recupero di Sead Kolasinac, convocato per onor di firma a Torino, dove non solo non è entrato in campo, ma non si è riscaldato nemmeno per un minuto, essendo ancora alle prese con ...