Atalanta | chi recupera contro il Milan? La situazione sugli infortuni

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 7 dicembre 2023) In vista dila Dea spera dire qualche giocatore dall’o. Ecco l’ultimo report della società L’sta preparando la gara con il, ma dall’altra parte servere alcuni giocatori bloccati dagli: soprattutto in difesa dove la coperta è abbastanza corta. ll report atalantino sottolinea che hanno svolto lavoro individuale Toloi, Kolasinac e Palomino. Terapie per Gianluca Scamacca e Berat Djimsiti (qui per leggere la diagnosi) mentre l’esterno destro Davide Zappacosta è ritornato in gruppo. Staremo a vedere se ci sarà qualche miglioramento nelle prossime sedute.