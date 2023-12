Aston Villa vs Arsenal – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 7 dicembre 2023) L’ospita l’, la squadra più recente ad averla espugnata alPark in Premier League, nell’appetitoso incontro di sabato 9 dicembre nelle West Midlands. Entrambi i club hanno ottenuto un drammatico successo per un solo gol di scarto nel turno infrasettimanale: il gruppo di Unai Emery ha battuto il Manchester City per 1-0, mentre i Gunners hanno prodotto una delle loro tipiche rimonte tardive in un emozionante 4-3 contro il Luton Town. Il calcio di inizio divsè previsto alle 18:30 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreDue mesi fa, l’ha superato un City ...