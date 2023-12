Altre News in Rete:

Aston Villa, Emery come Ferguson e Klopp: numeri da record in Premier League

Dopo aver battuto il Manchester City di Pep Guardiola in Premier League (1 - 0 il finale, in gol Bailey) e averlo anche superato in classifica, l'di Unai Emery si candida ufficialmente a essere la vera sorpresa di questa stagione. Un campionato fin qui entusiasmante per la squadra inglese, con l'allenatore ex Siviglia che sembra ...

Phillips, altra umiliazione: la supercazzola di Guardiola con l'Aston Villa Tuttosport

Sorriso Manchester City: De Bruyne in lista per il Mondiale per club

La squadra di Guardiola non vince in Premier dal 4 novembre avendo raccolto nelle successive quattro gare tre pareggi contro Chelsea, Liverpool e Tottenham prima della sconfitta contro l’Aston Villa ...

Aston Villa – Arsenal streaming, orario, probabili formazioni e dove vederla in diretta tv

Sabato 9 dicembre alle ore 20.30 si terrà la sfida valevole perla sedicesima giornata di Premier League 2023/24 tra Aston Villa e Arsenal. Il match sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport Uno ...