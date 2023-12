(Di giovedì 7 dicembre 2023) Nel complesso la comparazione delle reti generaliste Rai più RaiNews24 nei confronti di Mediaset a pari perimetro, ossia le reti generaliste di Cologno Monzese più TgCom24 ha visto in primala ...

Altre News in Rete:

Ascolti tv, 'Io Canto Generation' vince la serata

'IoGeneration' di Canale 5 si è aggiudicato glidella prima serata di ieri con 2.736.000 telespettatori e il 18,4% di share. Il film di Rai1, 'Il giorno più bello' in prima tv, ha ottenuto ...

Gli ascolti tv di mercoledì 6 dicembre: chi ha vinto tra Il giorno più bello e Io Canto Generation Fanpage.it

Gli ascolti tv del 6 dicembre, i dati auditel di ieri: Io Canto Generation il più visto Corriere della Sera

Il canto di Natale, con la Compagnia Marionettistica Carlo Colla & Figli

Potremmo posizionarli per l'analisi dei dati dei nostri visitatori, per migliorare il nostro sito Web, mostrare contenuti personalizzati e offrirti un'esperienza di navigazione eccezionale. Per ulteri ...

Ascolti tv, 'Io Canto Generation' vince la serata

(Adnkronos) - 'Io Canto Generation' di Canale 5 si è aggiudicato gli ascolti della prima serata di ieri con 2.736.000 telespettatori e il 18,4% di share. Il film di Rai1, 'Il giorno più bello' in prim ...