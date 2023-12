Ascolti tv | ‘Io Canto Generation’ vince la serata

Leggi su nuovasocieta

(Di giovedì 7 dicembre 2023) (Adnkronos) – 'IoGeneration' di Canale 5 si è aggiudicato glidella primadi ieri con 2.736.000 telespettatori e il 18,4% di share. Il film di Rai1, 'Il giorno più bello' in prima tv, ha ottenuto 2.244.000 telespettatori e il 12,7%. Al terzo posto Rai3 con 'Chi l’ha visto?' che ha registrato 1.808.000 telespettatori e l’11% di share. Appena fuori dal podio Italia 1 con la partita di Coppa Italia Fiorentina-Parma, che ha raccolto 1.548.000 telespettatori con l'8,7% di share, mentre Retequattro con 'Fuori dal Coro' ha totalizzato 828.000 telespettatori e il 5,9%. Su Rai2 la terza puntata di 'Noi siamo leggenda' è stato visto da 717.000 telespettatori pari al 4,4% e La7 con 'Nuclear Now' ha raccolto 685.000 telespettatori e il 3,9%. Sul Nove 'Only Fun–Comico Show' ha interessato 491.000 telespettatori con il 2,8%. ...