Ascolti tv ieri | record Antonella Clerici | cala Io Canto e boom Sciarelli

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Glitv dimercoledì 6 dicembre 2023 hanno registrato per il film Il Giorno più Bello su Rai1 .000 spettatori, share del %. La terza puntata di Noi Siamo Leggenda su Rai2 ha ottenuto .000 spettatori, % di share mentre su Rai3 Chi l'ha Visto? sempre bene con .000 spettatori, % di share. Su Canale 5 IoGeneration (QUI tutto quello che è successo) è stato visto da .000 spettatori per uno share del %: Di seguito glitv disera degli altri canali: Rete 4 Fuori dal Coro Italia 1 Coppa Italia Fiorentina-Parma La 7 film Nuclear Now Tv8 X Factor NOVE Only Fun - Comico Showtvaccess prime time e preserale Rai1 Cinque Minuti .000, %; Affari Tuoi.000, %. Canale 5 Striscia la Notizia .000, %. Rai2 TG2 Post .000, %. Rai3 Blob ...