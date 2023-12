Arriva un aereo di coppia anche per Mirko e Greta e non manca la reazione di Perla – VIDEO

Altre News in Rete:

Grande Fratello, arriva il primo aereo per Mirko e Greta, la reazione di Perla

Grande Fratello,unper Mirko Brunetti e Greta Rossetti: "Meno orgoglio" "Gre e Mirko. Non si comanda al cuore, meno orgoglio" recitava il messaggio per l'ex coppia che ha salutato e ...

In aereo con gli animali: a bordo arriva per loro un menù dedicato leggo.it

"Gre e Mirko non si comanda al cuore" l'aereo per Mirko Brunetti e Greta Rossetti - Mediaset Infinity Grande Fratello

Spedire la lettera a Babbo Natale dall’aeroporto: quali sono le città italiane che offrono il servizio

Partirete con i bambini a ridosso di Natale e non sapete come fare per spedire le loro letterine a Babbo Natale In alcuni aeroporti italiani sono ...

Al GF vola un aereo per Greta Rossetti e Mirko Brunetti, i fan: “Tutto pilotato, abbiamo le prove”

Questa mattina sulla casa del GF è volato un aereo per Mirko Brunetti e Greta Rossetti con la scritta “Al cuore non si comanda” ...