Argento europeo per Martinenghi e azzurre della 4×50 mista

(Di giovedì 7 dicembre 2023) OTOPENI (ROMANIA) (ITALPRESS) – Un oro, 6 argenti e 1 bronzo. E' questo il bottino dell'Italnuoto al termineterza giornata di finali dei 22esimi Europei di nuoto in vasca corta in svolgimento all'Aquatics Complex di Otopeni, in Romania. A far sorridere la spedizione azzurra sono i due podi conquistati proprio nelle ultime due gare del giovedì. Nicolòsi aggiudica la medaglia d'nei 100 rana maschili con il tempo di 56?57; oro e bronzo per gli olandesi Arno Kamminga (56?52) e Caspar Corbeau (56?66). Quinta posizione per l'altro azzurro Simone Cerasuolo (56?89). Sorride anche la staffetta femminile azzurra. Costanza Cocconcelli, Benedetta Pilato, Silvia Di Pietro e Jasmine Nocentini centrano la seconda posizione che vale l'in 1'43?97, nuovo ...