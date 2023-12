Argento europeo per Martinenghi e azzurre della 4x50 mista

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Italnuoto ancora protagonista a Otopeni, niente podio per Miressi, Zazzeri e Panziera OTOPENI (ROMANIA) - Un oro, 6 argenti e 1 bronzo. E' questo il bottino dell'Italnuoto al termineterza giornata di finali dei 22esimi Europei di nuoto in vasca corta in svolgimento all'Aquatics Complex di Oto