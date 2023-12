Arezzo | evade due volte dai domiciliari e provoca incidente in autostrada 28enne portato in carcere

(Di giovedì 7 dicembre 2023) La polizia stradale ha arrestato oggi, 7 dicembre 2023, unitaliano che per ben dueè evaso dagli arresti, dandosi addirittura alla fuga dopo aver procato unstradale L'articolo proviene da Firenze Post.

Essendo anche senza patente di guida dovrà pagare anche una sanzione di 5.000 euro

Non riusciva proprio a rimanere nella sua dimora il 28enne arrestato dalla polizia stradale di Arezzo, evaso per due volte dai domiciliari e che ha provocato un incidente dopo il quale è subito ...

