Apericromia di Natale | le ricette di due cocktail ad hoc per l’occasione

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Close-up of Chocolate Orange Martini – festive Christmaswith Christmas decoration, a red book and a candle on the table, Christmas tree bokeh light in the backgroundAl’aperitivo si tinge di rosso, bianco, verde e oro. Da Sanbittèr arrivano Santa Claus e Notte di, due creazioni esclusive che colorano la tavola e danno un tocco unico alle feste Con le festività die il nuovo anno alle porte ritornano anche le tavole imbandite e il periodo delle luminarie, dei regali e degli speciali aperitivi e pranzi in famiglia. È il momento ideale per stupire amici e parenti con mise en place natalizie scenografiche, ma anche con sofisticati drink home made perfetti per brindare insieme. Isono, infatti, determinanti per accendere l’atmosfera; ecco perché Sanbittèr – emblema ...