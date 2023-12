Anya Taylor-Joy non sa come usare un Android | la gaffe coi fan VIDEO

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Sembra che-Joy non sappiaun: ildellacoi fan è andato virale dopo un episodio al Comic Con di San Paolo dove l’attrice non è riuscita a scattare un selfie con un telefonodi un fan. Quando un fan le ha chiesto di scattare un selfie con la fotocamera frontale del suo telefono, la star di Furiosa ha fatto capire di essere un’utente iPhone quando ha tentato di scattare un selfie cliccando sul pulsante laterale del telefono. @larepublica.pe Se hace viral-Joy por intentar tomarse una selfie con en el teléfonode un fan ? #anajoy #selfi ##celular #fun ...

Furiosa: George Miller svela la collocazione temporale del prequel nella saga

L'entusiasmo per Furiosa di George Miller è salito alle stelle dopo la pubblicazione del primo trailer, facendolo subito divenire uno dei film più attesi del 2024. Anya Taylor-Joy prenderà il posto di Charlize Theron nel ruolo della protagonista in un prequel a cui è ora stato finalmente dato un posto definitivo nella più ampia linea temporale del franchise di Mad Max.

Anya Taylor-Joy prenderà il posto di Charlize Theron nel ruolo della protagonista in un prequel a cui è ora stato finalmente dato un posto definitivo nella più ampia linea temporale del franchise di Mad Max.

