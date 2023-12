Antisemitismo nei campus | le risposte shock dei rettori di Harvard | Penn e MIT

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Mentre qui da noi la cd Commissione Segre (Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo,etc etc…) è desaparecida – in plenaria non si riunisce dal 20 settembre e dal 7 ottobre si è riunito tre volte l’Ufficio di presidenza, svolgendo una audizione in due mesi – il Congresso Usa prende molto sul serio manifestazioni e atti di. Martedì la Camera Usa ha approvato una mozione di condanna dell’(13 deputati Democratici hanno votato contro), ma soprattutto sono stati convocati in Commissione Istruzione idelle più prestigiose università, quelle della esclusiva Ivy League, dove vengono formate le future élite del Paese. Come noto, infatti, dal 7 ottobre questi atenei sono stati teatro di manifestazioni pro-Hamas e di veri e propri atti ...