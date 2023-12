Anticipazioni Amici 2023 | la puntata del 10 dicembre

Leggi su zon

(Di giovedì 7 dicembre 2023) L’attesa è finita! Domenica 10alle 14.00 circa su Canale 5 andrà in onda l’undicesimadi23. In attesa delledi, scopriamo che cosa è successo in casetta durante questa settimana.: ecco cosa sta succedendo Durante il daytime del 6la maestra Celentano ha messo alla prova i ballerini del programma ed ha valutato le seguenti caratteristiche: Linee Definizione e tonicità muscolare Collo del piede Morbidezza e flessibilità della schiena Presenza scenica nello stile di appartenenza Intanto Petit ha ricevuto un compito dalla maestra Anna Pettinelli ed ha deciso di accettare il compito. Il suo ...