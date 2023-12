Amici 23 | una sfilza di compiti scatena gli animi | lacrime e litigi tra gli allievi

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 7 dicembre 2023)23 è tornato in onda questo pomeriggio, giovedì 7 dicembre 2023, su Canale 5, con una nuova puntata del daytime. Glisi stanno preparando in vista dell’appuntamento domenicale. Ma che cosa sarà accaduto in queste ultime ore in casetta e non solo? Ve lo spieghiamo noi qui sotto.23, un nuovo compito per Simone, una nuova crisi In casetta è arrivato un secondo compito per Simone. Ad aver scritto la lettera è stato Raimondo Todaro. Il professore ha scritto al ballerino che lo trova ancora acerbo, non solo nella danza ma soprattutto a livello di fisico. Quello che colpisce il maestro è che in due mesi e mezzo il tono muscolare di Simone non sia cambiato affatto. Inoltre, dopo tre settimane di maglia sospesa, l’ultima performance in gara secondo Todaro è stata un disastro. Per la prima volta, infatti, si è sentito ...