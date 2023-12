Amici 23 | un nuovo compito getta ulteriormente nello sconforto Simone Galluzzo | “Io ho già toccato il fondo…”

Leggi su isaechia

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Non sono giorni facili per, il giovanissimo allievo di ballo della ventitreesima edizione di, il talent show di Maria De Filippi. Dopo la maglia sospesa e la prova incentrata sulla tecnica assegnatagli da Alessandra Celentano, per il ballerino di Emanuel Lo è arrivato un altroda parte di Raimondo Todaro. Il coreografo siciliano ha fatto recapitare una lettera a, spiegandogli i motivi per cui ha deciso di assegnargli una nuova prova di ballo, ardua, se non impossibile secondo Todaro. Nella lettera l’insegnante ha esplicitato i motivi per cui l’ha sempre definito acerbo, non solo dal punto di vista artistico ma anche fisico. Raimondo ha lamentato il fatto che non sia aumentato di peso né abbia lavorato sulla muscolatura. Questo voler ancora sottolineare l’aspetto ...