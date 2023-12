Amici 23 | Dustin viola il regolamento | Simone umiliato da Raimondo Todaro

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Nel daytime di oggi due allievi di23 si sono trovati in difficoltà:rischia un provvedimento disciplinare Nella puntata del daytime di23 del 7 dicembre, due allievi si sono trovati al centro delle attenzioni degli insegnanti.è stato rimproverato per unazione del, mentreè stato ripreso in maniera eccessivamente severa da. Rimprovero ada Alessandra Celentano nel daytime di23 Alessandra Celentano oggi ha rimproverato uno dei suoi pupilli nella scuola, l'australiano. La maestra ha convocato il suo allievo per chiedergli cosa stesse guardando sul suo computer alcune sere fa. Gli allievi della scuola ...