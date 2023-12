Amici 23 | arriva il provvedimento disciplinare per Dustin Taylor | ecco perché

Leggi su isaechia

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Nella scuola dito un nuovo. A farne le spese questa volta è stato. Il 21enne ballerino australiano, amico di Isobel Kinnear, è stato convocato in sala prove dalla sua insegnante, la maestra Alessandra Celentano. La coreografa ha mostrato aun video in cui si nota l’allievo sorridente e distratto davanti a un pc mentre tutto gli altri compagni di avventura erano intenti a guardare un video in cui venivano date delle indicazioni. Nella Casetta diè severamente vietato fare uso di dispositivi elettronici se non per motivi di studio. All’inizioha provato a difendersi, affermando che era intento a guardare alcune sue vecchie esibizioni. Tuttavia subito dopo la ...