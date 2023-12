Ambrogini d’oro | dopo le polemiche per le assegnazioni il sindaco Sala non legge il discorso | è la prima volta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Presente alla premiazione, ma senza pronunciare alcunleper ledel 2023, ilBeppeha deciso di rinunciare a tenere unufficiale dal palco Dal Verme. Come da tradizione Milano festeggia il suo santo patrono, Ambrogio, assegnando le civiche benemerenze alle personalità che si sono distinte con il loro operato. Nei giorni scorsi sono state tante le proteste e contestazioni, dentro e fuori dal Consiglio comunale, per lee il primo cittadino, senza dare spiegazioni, ha deciso di non parlare. È una scelta inedita. In particolare aveva fatto discutere l’Ambrogino al comico Pucci, che ha ritirato il suo premio tra gli applausi e, sceso dal palco, si è fermato a salutare il presidente del ...