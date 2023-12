Ambientalisti in protesta sull’A12 | convalidati gli arresti

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Fiumicino, 7 dicembre 2023 – Alle ore 9:30 del 4 dicembre, 12 attivisti di Ultima Generazione, ancora una volta, hanno invaso un’arteria stradale a scorrimento veloce, bloccandone la circolazione e generando un serio e concreto pericolo per la sicurezza degli automobilisti. A fare da bersaglio in questa occasione è stato il tratto della A12 Roma-Civitavecchia, in carreggiata sud, che ha visto i protagonisti del gesto bloccarne tutte le corsie, interrompendo la viabilità per circa un’ora. (leggi qui) Al fine di prolungare il più possibile gli effetti dannosi dell’azione posta in atto, gli attivisti, come di consueto, hanno posto in essere resistenza passiva agli operatori della Polizia di Stato che sono intervenuti, mentre due dei 12 soggetti hanno altresì ancorato i palmi delle proprie mani sulla superficie stradale utilizzando collanti a presa rapida. Il blocco messo in atto ha ...