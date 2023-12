Amalia dei Paesi Bassi | la futura regina compie 20 anni

Leggi su dilei

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Dopo il giallo sui nomi dei presunti membri della royal family inglese tacciati di razzismo, usciti proprio nella versione olandese del libro di Omid Scobie, “Endgame”, isi tolgono dall’imbarazzo e festeggiano il ventesimo compleanno dellaCatharina-. Un ultimo anno difficile per la Principessa che ha dovuto cambiare i piani futuri dopo aver ricevuto minacce di rapimento da parte della “Mocro Maffia”, il termine al quale si fa riferimento per parlare delle organizzazioni criminali olandesi che controllano gran parte del traffico di cocaina, eroina e di droghe sintetiche in Europa. Le minacce di rapimento All’inizio di quest’anno la Principessa Ereditaria olandese ha parlato della mancanza di una vita normale, dopo essere stata costretta a lasciare la casa condivisa con ...