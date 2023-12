Allegri non parla di mercato | ma la Juve sarà protagonista | due colpi nel mirino di Giuntoli Ma i conti

(Di giovedì 7 dicembre 2023) “? Inutilerne ora”. In sintesi, questo è quanto ha detto a riguardo Max. Quanto basta per smarcarsi...

Altre News in Rete:

Juve Gatti è l'uomo del momento: dall'Eccellenza ai gol pesanti

...si può fare a meno di citare Federico Gatti , uno dei simboli di questa speciale categoria. Un ... DALL'ECCELLENZA AI GOL PESANTI Crescita testimoniata dalla fiducia che Massimilianoha ...

D’Agostino: “Scudetto Juve, basta nascondersi: Allegri non dice il vero” fcinter1908

Caputi a RBN: “Su Allegri non avevo dubbi. Juve-Napoli attenzione al Var. Vlahovic Ecco il limite” Tutto Juve

La Procura antidoping chiede 4 anni di squalifica per Pogba

"Su questo tema non posso rispondere finché non si chiude la questione": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, dice la sua su Paul Pogba, per il quale la Procura antidoping ha chiesto ...

Juventus, contro il Napoli Locatelli dal 1’ minuto, dubbio Danilo-Sandro, out solo Weah

Alla vigilia della gara contro il Napoli, Massimiliano Allegri non ha dato grandi indicazioni di formazione confermando di avere un dubbio in difesa: “Deciderò domani (8 dicembre) per uno fra Danilo e ...