Allegri | «Euforia dopo Inter e Monza | ma l’obiettivo è una quota»

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Massimilianoha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Napoli. Il tecnico bianconero si è espresso anche sulla lotta con l’. LOTTA SCUDETTO ?risponde così alla domanda sulla possibilità di superare l’: «è fare più punti del girone d’andata dell’anno scorso, ovvero superare la38.l’e ilc’è, vengono scritte cose e va tutto bene. Ma ci sono degli obiettivi: superare ladel girone d’andata dell’anno scorso e arrivare tra le prime quattro. Importante migliorarci ogni giorno. Facciamo un passetto alla volta. Domani gara complicata. Il Napoli fino al 2-0 è stata in partita e ha avuto buone occasioni. Pressione? Quando ...

Altre News in Rete:

Juve, Allegri live

Commenta per primo Massimiliano, allenatore della Juventus , parla in conferenza stampa alla vigilia del match con il ... Come dopo il Monza, c'è, vengono scritte e dette tante cose, e ...

Juventus, la conferenza di Allegri verso il Napoli LIVE - Sportmediaset Sport Mediaset

Allegri avvisa la Juve: “C'è troppa euforia, serve equilibrio” La Stampa

Juventus, Allegri: "Tanta euforia, ma non esaltiamoci. Tutti disponibili tranne Weah"

La Juventus di Max Allegri si prepara ad affrontare il Napoli campione d ... "Saranno tutti disponibili tranne Weah - le parole del tecnico in conferenza -. C'è tanta euforia in queste ultime ...

Sci: Cdm; euforia Brignone, in Canada non avevo mai vinto

TREMBLANT, 02 DIC - "Dopo la prima manche ero molto soddisfatta del risultato: al comando e con una bella sciata. Ma nella seconda non mi sono sentita bene allo stesso modo, anche se questa neve mi pi ...