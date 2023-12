Allegri | «A Napoli un anno fa una brutta batosta Subimmo il terzo gol con Locatelli a terra moribondo»

Altre News in Rete:

Juve, Allegri: "

Le parole di Massimiliano, tecnico della Juve, in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra i bianconeri eMassimilianoha parlato in conferenza stampa in vista della sfida della Juve con il. Di seguito le sue parole. PARTITA COL- "È uno scontro diretto, mancano cinque partite ...

Juventus, la conferenza di Allegri verso il Napoli LIVE - Sportmediaset Sport Mediaset

LIVE Juve-Napoli, Allegri: conferenza stampa in diretta Tuttosport

Allegri con una frase carica la squadra per Juve-Napoli: “Contro di loro una vittoria nelle ultime 7”

Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia di Juve-Napoli in programma domani, venerdì 8 dicembre, che dirà molto sul campionato. Il tecnico dei bianconeri carica la squadra con una frase: “Nelle ...

Juventus-Napoli, parla Allegri: "Tutti a disposizione tranne Weah. Meglio non parlare di mercato e sugli altri..."

la Juventus di Massimiliano Allegri va in scena nell'anticipo della 15ª giornata di Serie A, che si giocherà venerdì 8 dicembre, dalle ore 20:45, all'Allianz Stadium. Vero e proprio big match, visto ...