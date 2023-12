Alitalia | raggiunto accordo su licenziamenti | uscite solo su base volontaria

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 7 dicembre 2023) (Adnkronos) –suidei dipendenti, ora in cassa integrazione a zero ore, diin amministrazione straordinaria. Dopo un lungo confronto cominciato questa mattina alle 9, i commissari straordinari della compagnia e i sindacati di categoria, secondo quanto s’apprende, hanno firmato l’intesa che prevede la possibilità da parte dei dipendenti di non opporsi al licenziamento e, su, di uscire dal regime di cassa integrazione straordinaria per entrare in quello della Naspi. L’riguarda 2668 dipendenti considerati in esubero per i quali il primo dicembre scorso è partita la procedura di licenziamento collettivo secondo quanto previsto dalle legge 223 del 1991. Il passaggio dalla cigs alla Naspi prevede anche ...