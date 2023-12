Albania | opposizione contro l’accordo Rama-Meloni sui migranti

Altre News in Rete:

Albania: protesta dell'opposizione in aula, petardi e fumogeni

Da oltre un mese, l'tenta di bloccare i lavori dell'assemblea nazionale, in segno di protesta contro quella che chiamano la "flagrante violazione dei diritti costituzionali" da parte dei ...

Migranti in Albania, l’opposizione albanese (di centrodestra) fa ricorso alla Corte costituzionale Il Fatto Quotidiano

Opposizione albanese ricorre contro l'accordo con l'Italia sui migranti Sky Tg24

Migranti in Albania, l’opposizione albanese (di centrodestra) fa ricorso alla Corte costituzionale. Nonostante la promessa a Tajani

Gli alleati del centrodestra albanese voltano le spalle a Meloni. E potrebbero far saltare il protocollo sui migranti ...

Opposizione Assemblea, Lega non è tutrice della legalità

"La Lega, in Umbria, non ha i titoli per dichiararsi 'tutrice di sicurezza e legalità', così come recentemente dichiarato dal segretario regionale, Riccardo Augusto Marchetti" per i consiglieri region ...